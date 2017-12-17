Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan'ın Kathimerini gazetesine göre, Sakız Adası ve Çeşme arasında bulunan adaya geçiş yapan, insan kaçakçısı olduğu iddia edilen bir kişi de dahil olmak üzere toplam 33 kişi, Yunan Sahil Güvenliği tarafından gözaltına alındı. Aralarında akademisyen, öğretmen ve doktorların da bulunduğu dördü çocuk 32 kişinin, siyasi sığınma talebinde bulunmak istediklerini beyan ettikleri belirtildi. Söz konusu kişilerin Sakız Adası'na nakledildikleri ve Ada'daki İltica Ofisi'nde başvurularının görüşüleceği kaydedildi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, aralarında çok sayıda FETÖ mensubunun da bulunduğu tahmin edilen bini aşkın kişi Yunanistan'a geçerek sığınma talebinde bulunmuştu.