Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uygulamaya, Asayiş, Terörle Mücadele, Narkotik, Çevik Kuvvet, Güvenlik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden bin polis katıldı. İl genelindeki uygulama kapsamında, umuma açık eğlence mekanları denetlendi. Kişilerin kimliklerini kontrol eden polis ekipleri, kentin belli noktalarına kurulan uygulama noktalarında araçlarda arama yaptı. Denetlemeler sırasında havadan bir polis helikopteri de ekiplere destek verdi.

ARANAN BİR KİŞİ YAKALANDI

Kuğulu Park yakınındaki sabit uygulama noktasında polis ekiplerince durdurulan bir araçtaki 4 kişinin kimlikleri kontrol edildi. Kimlik sorgulaması sırasında kişilerden biri hakkında aranma kararı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Vatandaşlar, yapılan uygulamalardan duydukları memnuniyete dile getirerek, denetimler sayesinde kendilerini daha huzurlu ve güvende hissettiklerini ifade etti.