Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Yarımca Şirinyalı Mahallesinde D-100 Karayolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun ofis ve restoranının bulunduğu binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına, çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından akaryakıt depolarına sıçramadan söndürülen yangın, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.