Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siirt-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü, Gölbaşı girişindeki güvenlik noktasında polis ekiplerince durduruldu.

Yolcuların kimlik kontrolü yapıldığı sırada otobüste durumundan şüphelenilerek araçtan indirilen zanlı kaçmaya çalıştı. Bu esnada açılan uyarı ateşinde kazaen vurulan bir polis memuru şehit oldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "dur" ihtarına uymayan zanlının yakalanmasına yönelik kovalamaca esnasında yapılan uyarı atışında bir polis memurunun kazaen vurularak şehit olduğu kaydedildi.