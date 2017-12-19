Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen ve haklarında yakalama kararı çıkarılan firari eski yüksek yargı üyeleri arasında sözde "HSYK imamı" olduğu belirtilen Nazmi Dere, "kozmik oda"da arama yapan Kadir Kayan, önemli dosyaların örneklerini bizzat Pensilvanya'daki FETÖ elebaşı Gülen'e götürdüğü bildirilen "Yargıtay imamı" İlyas Şahin de bulunuyor.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 18 Temmuz 2016'da haklarında gözaltı kararı verilen firari eski Yargıtay üyeleri Ali Akın, Ali Eryılmaz, Aydın Boşgelmez, Candaş İlgün, Fikriye Şentürk, Gültekin Dinç, Hüseyin Karagöl, İlyas Şahin, İsmail Köse, Kadir Kayan, Kenan Karabeyeser, Kuddusi Celalettin Esen, Mehmet Aydoğdu, Mehmet Kasım Tunç, Mehmet Kaya, Mehmet Murat Ferat, Mehmet Şahin, Mustafa Albayrak, Nazmi Dere, Resul Çakır, Salih Çelik, Sefa Mermerci, Selahattin Atalay ve Yusuf Ziya Arıcan'ın yakalanması için yaklaşık 17 aydır çalışmalar sürüyor.

Yargının kritik noktalarına yerleşen ve örgütün talimatları doğrultusunda karar çıkarılmasını sağlayan firari eski Yargıtay üyelerinin isimleri, "Kozmik Oda", "Ergenekon", "Balyoz", "Futbolda Şike", "Oda TV", "Devrimci Karargah", "Askeri Casusluk", "eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanması", "17/25 Aralık", "MİT tırlarının durdurulması", "Selam Tevhid", "Tahşiye Grubu'na Kumpas" ve yasa dışı dinlemelere ilişkin soruşturma ve davalarda geçiyor.

Bir dönem sözde "Yargıtay imamı" olduğu belirtilen "Kartal" kod adlı eski Yargıtay üyesi İlyas Şahin'in, önemli dosyaların örneklerini bizzat Pensilvanya'ya giderek FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e verdiği kaydedildi.

Firari eski üye Hüseyin Karagöl ve İlyas Şahin'in isimleri, Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla gündeme geldi. Bu isimlerin bacanak olması da dikkati çekti.

Karagöl ve Şahin'in bir diğer bacanağı, eski Yargıtay üyesi Mustafa Akarsu ise darbe girişimi sonrası firar etmesinin ardından Sakarya'da yakalandı. Bu üç isim, kaset kumpasında "finansör" olarak ismi geçen iş adamı İbrahim Faruk Bayındır'ın da akrabası.

Bir diğer firari eski üye Kadir Kayan'ın ismi de kamuoyunda "Kozmik Oda" olarak bilinen soruşturma kapsamında gündeme geldi. Seferberlik Tetkik Kurulu Ankara Bölge Başkanlığında 3 Mart 2009'da arama yapan Kayan, 2011'de Yargıtay üyesi seçildi.

Yargıtayda terör ve örgütlü suçlara bakmakla yetkili 9. Ceza Dairesinin firari eski üyesi Fikriye Şentürk de 2011'de Yargıtay üyesi oldu. "Balyoz", "Askeri Casusluk", "Oda TV" ve "Devrimci Karargah" gibi davalarda özel yetkili mahkemelerin mahkumiyet kararlarının onanmasında imzası bulunan Fikriye Şentürk'ün savcı eşi İsmail Hakkı Şentürk de firariler arasında yer alıyor.

İsmail Hakkı Şentürk, bir dönem Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında idari savcı olarak görev yaptı.

HSYK talimatları ve ByLock yüklemeleri Dere'den

Sözde "Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) imamı" olduğu belirtilen eski Yargıtay Üyesi Nazmi Dere'nin de örgütün talimatlarını HSYK üyelerine iletmekle görevli olduğu kaydedilmişti.

Sanık eski HSYK üyeleri Şaban Işık, Mahmut Şen ve Ahmet Berberoğlu, Kerim Tosun ve Mustafa Kemal Özçelik'in, Dere'nin talimatları doğrultusunda oy kullandıkları belirtilen fezlekelerde, "Dere'nin örgüt mensubu Kurul üyeleri Tosun, Berberoğlu, Özçelik, Işık ve Şen'e örgüt yapılanması içinde verdiği talimatları bağlı bulunduğu sivil imamlardan aldığı anlaşılmaktadır." tespitine yer verilmişti.

Fezlekelerde şüphelilerin, Dere'nin talimatları sonucu özellikle "Balyoz", "Ergenekon", "Askeri Casusluk", "MİT tırlarının durdurulması", "17/25 Aralık Kumpas", "Selam Tevhid'de Kumpas", "Tahşiye Grubu'na Kumpas" ve yasa dışı dinlemelere ilişkin soruşturma ve davalarda görev alanlar hakkında soruşturma izni verilmemesi yönünde kararlar alarak, muhalefet şerhleri yazdıkları, maaşlarının yüzde 20'sini himmet parası olarak Dere'ye verdikleri ifade edilmişti.

Eski HSYK üyesi Tosun, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u Dere'nin yüklediğini belirterek, "2014'te HSYK üyeliği için aday olmamı, Fetullah Gülen cemaatinin Yargıtayda etkili konumda olduğunu bildiğim eski Yargıtay Üyesi Nazmi Dere ve eski Yargıtay Genel Sekreteri Aydın Boşgelmez bildirdi. 'Aday ol.' demeleri karşısında cemaatin teklifi olduğunu anladım ve kabul ettim." demişti.

Firari eski Yargıtay üyesi Kenan Karabeyeser'in adı, "FETÖ kumpas mağduru" olarak bilinen eski İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Kurtoğlu ile 5 subayın, bir tutuklunun hürriyetini kısıtladıkları iddiasıyla mahkum edilmesine ilişkin yerel mahkeme kararını onayan Yargıtay üyeleri arasında geçiyor.

Eski genel sekterler de firari

Eski Yargıtay Genel Sekreteri Aydın Boşgelmez, eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya, FETÖ'nün "Yargıtay Hukuk Daireleri" sorumlusu olduğu belirtilen eski 6. Hukuk Dairesi üyesi Ali Akın, "Futbolda Şike" ve "Oda TV" davaları hakimi ve eski 8. Ceza Dairesi üyesi Resul Çakır ile eski HSYK yedek üyesi ve 8. Hukuk Dairesi üyesi Ali Eryılmaz'ın da aralarında bulunduğu diğer firari Yargıtay üyeleri ise şunlar:

"Eski Yargıtay 13. Hukuk Dairesi üyesi Candaş İlgün, eski 11. Hukuk Dairesi üyesi Gültekin Dinç, eski 19. Ceza Dairesi üyesi İsmail Köse, eski 22. Hukuk Dairesi üyesi Kuddusi Celalettin Esen, eski 15. Ceza Dairesi üyesi Mehmet Aydoğdu, eski 13. Hukuk Dairesi üyesi Mehmet Kasım Tunç, eski 13. Ceza Dairesi üyesi Mehmet Murat Ferat, eski 18. Ceza Dairesi üyesi Mehmet Şahin, eski 12. Ceza Dairesi üyesi Mustafa Albayrak, eski 23. Hukuk Dairesi üyesi Salih Çelik, eski 9. Hukuk Dairesi üyesi ve eski Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Sefa Mermerci, eski 8. Hukuk Dairesi üyesi Selahattin Atalay ve eski 13. Ceza Dairesi üyesi Yusuf Ziya Arıcan."

Dava

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Hakimler Savcılar Kurulu üyeleri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan hazırlanan fezlekeler, dava açılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

Eski yüksek yargıçların yargılanmasına "ilk derece mahkemesi" sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinde 27 Kasım'da başlanmıştı.

Yargıtaydan 140, Danıştaydan 48 eski üyenin yanı sıra eski HSYK üyeleri Kerim Tosun, Mustafa Kemal Özçelik, Şaban Işık, Mahmut Şen ve Ahmet Berberoğlu ile Anayasa Mahkemesinin iki eski üyesi Alparslan Altan ve Erdal Tercan da Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılanacak.

Sanıkların,Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.