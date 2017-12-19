Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamada, "19.12.2017 Salı günü, saat 05.00 sularında Siirt-İstanbul seferini yapan bir yolcu otobüsü, Gölbaşı girişindeki uygulama noktasında polis ekiplerince durdurulmuş, kimlik kontrolü sırasında, şüphe üzerine araçtan indirilen kişi üst araması yapıldığı sırada kaçmaya başlamıştır. E.İ. isimli şahsıyakalamak için yaşanan kovalamaca sırasında, polis memuru Hakan Can, kazaen açılan ateş sonucu şehit olmuştur" denildi.



Uyuşturucu ve asayiş olaylarında kaydı bulunan E.İ. isimli şahsın, yapılan aramalar sonucunda yakalandığı belirtilerek soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.