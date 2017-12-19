Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Taylan H.'nin evinde uyuşturucu imalatı yaptığı istihbaratını aldı. Polis bu istihbarat üzerine harekete geçerek eve baskın yaptı.

Polis evi görünce şaşkına döndü

Polise kapıyı ise zanlının 40 yaşındaki eşi Suzan H. açtı. Apartmanın ikinci katında yer alan dairede yapılan aramalarda bir odaya giren polis şaşkına döndü. Odalardan birisinin adeta ‘uyuşturucu laboratuvarı’ haline getirildiği görüldü. Kapı ve pencereleri özel yatılım malzemeleriyle kapatılan odada halojen projektörlerle ‘suni güneş sistemi’ oluşturulurken, odanın ‘ısı-nem ölçer’ cihazıyla sürekli kontrol edildiği belirlendi. 4 ayrı saksı içinde yetiştirilen ve ‘genetiği değiştirilmiş esrar’ olarak da bilenen ‘skunk’ adlı uyuşturucunun bu laboratuvardaki özel sistemle 60 santimetre uzunluğuna kadar ulaştığı belirlendi. Evde yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, Suzan H. ‘bilgi sahibi’ olarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Taylan H. ise bir süre sonra polis tarafından yakalandı.





Suzan H., alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, evdeki özel laboratuvarda yetiştirilen ‘skunk’ adlı uyuşturucu maddeler de savcılık talimatıyla imha edildi.

Gözaltına alınan Taylan H.’nin sorgusu devam ederken, söz konusu zanlının daha önce biri ‘uyuşturucu ticareti’ olmak üzere 3 ayrı suçtan dosyası bulunduğu öğrenildi. Ayrıca evde bulunan pompalı tüfeğin daha önce bir başka olayda kullanılıp kullanmadığı da araştırılıyor.