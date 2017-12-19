Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Fatih Karagümrük ve Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde matbaa olarak kullanılan 3 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda sahte evrak düzenleyerek organize olarak suç işledikleri tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise tamamı sahte olarak düzenlenmiş MİT personeline ait kimlik kartları, polis kimlik kartları, araç tescil belgeleri, çeşitli üniversitelere ait lisans diplomaları, avukatlara ait baro kimlik kartları, sarı basın kartları, mesleki yeterlilik belgeleri, sağlık raporları, silah taşıma ruhsatları, tapu senetleri, vergi levhaları, elektrik ve su faturaları ele geçirildi.



Operasyonun devamında yapılan soruşturmalarda ise, şüphelilerin vize almayı kolaylaştırmak amacıyla çeşitli kurumsal firmalara ait evrakları sahte olarak düzenleyerek “personelin kurum çalışanı olduğu ve seminere katılacağı”, “düzenlenecek fuara katılacağı içerikli yazılar hazırladıkları tespit edildi.

Şüphelilerin, dolandırıcılık amaçlı kullanmak üzere sahte yakalama ve tutuklama kararı hazırladıkları, bunun yanı sıra taklit imza ve mühürlerle “ifade alma tutanakları” hazırlayarak vatandaşları şüpheli durumuna düşürüp para talep ettikleri belirlendi.



Ayrıca şüphelilerin, sağlık kurumlarına ait raporları sahte olarak düzenleyerek kişisel menfaat sağlamak amacıyla “istirahat raporları” ve “özürlü sağlık kurulu raporları”, “psikiyatri muayene raporları” hazırladıkları öğrenildi.



Mali suçlarda ve dolandırıcılık olaylarında kullanılmak üzere noterler tarafından hazırlanan, “vekaletname”, “imza sirküsü” ve “taahhütname"düzenledikleri ortaya çıkan şüphelilerin, silah taşıma ruhsatları hazırlayarak yasal yeterlilikleri taşımayan şahıslara sattığı bilgisine ulaşıldı.

Şüpheli şahısların, sahte “MİT haber elemanı”, “polis kimlik kartı”, “avukatlara özel baro kimliği” hazırlayıp şüpheli ve aranana şahıslara sattığı da edinilen bilgiler arasında yer aldı.