Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bir otobüste yapılan kontrol sırasında kaçan bir kişinin kovalanması sırasında açılan uyarı atışında Erzincanlı polis memuru Hakan Can kazaen vurularak şehit oldu. 3 yaşında bir çocuk babası şehit Hakan Can'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Eymir Mahallesi’ndeki evine ve Erzincan'daki baba evine acı haber ulaştı. Şehit polisin oturduğu apartman ve site Türk bayrağıyla donatıldı. Gölbaşı Belediyesi, şehidin evinin önüne taziye çadırı kurdu.