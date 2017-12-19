Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cam filmi kriterleri belli oldu. Günlerdir tartışılan, Cumhubaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle sonuca ulaşan cam film kriterleri belli oldu. Araç sahipleri, hangi tür cam filmi taktırmanın cezaya tabi olmadığını merak ediyordu. Son dakika gelen habere göre cam filmine yüzde 70 şartı getirildi. Peki nedir bu yüzde 70 şartı, cam filminin kriterleri nelerdir? Buna göre araçların ön camına ışık geçirgenliğinin en az yüzde 70 olması şartıyla cam film uygulanacak.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın geçen hafta düzenlediği toplantıda Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 14. maddesinde yapılması planlanan değişiklikler tasarı haline getirildi.

Tasarıda, “Araçların ön camına hiçbir şekilde cam filmi uygulaması yapılamaz. Sürücünün 180 derece ön görüş alanı içerisinde sağ ve solunda kalan yan camlara cam filmi ile birlikte camın toplam ışık geçirgenliğinin en az yüzde 70 olması şartıyla cam film uygulanabilir” denildi.

Yolcu taşıma araçlarında ise acil çıkış camlarına film uygulanamayacak.

2017 YILI CAM FİLMİ CEZASI NE KADAR?

Araçlarda cam filmi kullanmanın cezası 427 lira. Cam filmli araç kullananların sayısı 4,5 milyon civarnda. Cam film söktürmenin bedeli ise ortalama 150 liradan başlıyor.

CAMLARINDA R43 OLAN ARAÇLAR CEZA ALMAYACAK

Cam Filmi uygulama kendinden film camlı araçlar için geçerli olmayacak. Yani camlarında R43 olan araçlar ceza almayacak.