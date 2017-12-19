Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Güvenlik Konseyi toplantısında karar 14’e 1 ile reddedildi. ABD’nin vetosu ile bu karar reddedildi. Bu bile aslında çok önemli bir gösterge. Çünkü Amerika burada yalnız kalmıştır. Bütün dünya Kudüs konusunda birlik içinde hareket etmiştir." dedi.

Ali Fuad Başgil’in vefatının 50'nci yılı nedeniyle düzenlenen sempozyumda konuşan Sözcü İbrahim Kalın, Trump yönetiminin aldığı kararın her ne kadar hukuksuz bir karar olsa da bundan bir hayır çıktığını, Filistin meselesinin tüm dünya tarafından yeniden hatırlandığını kaydetti.

"TRUMP YÖNETİMİNİN KARARI YOK HÜKMÜNDE"



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çok yoğun çabalarıyla İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi ile Kudüs meselesinin tekrar küresel gündemin merkezine taşındığının altını çizen Kalın, "Belki bunda da bir hayır vardır, Trump kararı her ne kadar özünde yanlış ve hukuksuz bir kararsa da belki bundan da bir hayır çıktı. Zira 2010 yılından beri sistematik bir şekilde unutturulan Filistin meselesi tekrar bütün dünya tarafından hatırlanmış oldu. Adap Baharı, Suriye, Irak, DEAŞ gibi bahanelerle Filistin gibi bir mesele gündemin ikinci üçüncü aşamalarına itilmişti. Şimdi bu konu tekrar canlı bir şekilde gündeme geldi." diye konuştu.

ABD BURADA YALNIZ KALDI



BM Güvenlik Konseyindeki oylamanın önemine dikkat çeken Kalın, "ABD’nin aldığı kararın BM tarafından hukuksuz ilan edilmesi için Güvenlik Konseyi toplantısında karar 14’e 1 ile reddedildi. ABD’nin vetosu ile bu karar reddedildi. Bu bile aslında çok önemli bir gösterge. Çünkü Amerika burada yalnız kalmıştır." diyerek Kudüs konusunda alınan bu kararın emrivaki hükmünde olduğunu ve ABD'nin yalnızlığa sürüklendiğini belirtti.

"BÜTÜN DÜNYA BİRLİK İÇİNDE HAREKET ETTİ"



Kudüs konusundaki bu emrivaki tavrın dünya tarafından da hoş karşılanmadığını belirten Kalın, koordineli olarak tepki verildiğini belirtti. "Bütün dünya Kudüs konusunda birlik içinde hareket etmiştir. Kudüs meselesini küresel bir ittifakın oluştuğunu göstermesi açısından dünkü oylama aslında son derece önemli. Bir diğer önemli konu da, hem bu oylamaya katılan diğer 14 ülke, 4 daimi üye ve 10 geçici üye hem de diğer Avrupa ülkeleri, Afrika ülkeleri, Latin Amerika ülkeleri, İslam ülkeleri büyükelçiliklerini Telaviv’den Kudüs’e taşımayacaklarını ilan ettiler. Fiilen de Trump yönetiminin kararının yok hükmünde olduğu bir kez daha teyit edilmiş oldu. Bu veto kararından dolayı Dışişleri Bakanlığımız bir açıklama yaptı ve kınadı, biz de aynı şekilde kınıyoruz. Amerikan yönetiminin hala bu hatasının farkına varmaması, dünyadan gelen uyarılara rağmen hatasından geri adım atmaması da çok düşündürücü." şeklinde konuştu.

KARAR BMGK'DA TESCİLLENECEK



Meselenin burada bitmediğini belirten, perşembe sabahı BM Genel Kurulunun bu konuda bir oylama yapacağını kaydeden Kalın, "Üçte iki çoğunluğun sağlanması halinde ki, büyük ihtimalle bu çoğunluğun sağlanacağını düşünüyoruz, BM’den Trump yönetiminin aldığı Kudüs kararının hukuksuz olduğu tescil edilmiş olacak. Bu Filistin davasında, Kudüs davasında çok önemli bir kilometre taşı olacaktır. Biz de perşembe gününe kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve bu kararın BM Genel Kurulundan çıkması için el birliği ile çalışacağız. Bir kez daha Kudüs’ün İsrail’e verilecek bir mülk olmadığını, satılık olmadığını, Kudüs’ün kutsiyetinin çiğnetilmeyeceğini tüm dünyaya hatırlatalım. 15 günlük süre içinde Kudüs kararı her ne kadar bizi üzdüyse de Kudüs’ün kutsiyeti bütün İslam dünyasını birleştirdi. İİT’de neredeyse her konuda birbiri ile tartışan, ihtilaf içinde olan ülkeler aynı masa etrafında toplandılar ve aynı bildiri altına imza attılar. Kudüs’ün kutsiyeti Türk siyasetini de birleştirdi. TBMM’de 4 partinin imza ise 2 tane bildiri yayınlandı. Sadece siyaseti değil, kalplerimizi de gönüllerimizi de akıllarımızı da birleştiren bir değer olarak biz Kudüs’ten asla vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.