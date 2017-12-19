Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İpsala Jandarma Komutanlığı ekipleri, Paşaköy köyünde bir grup FETÖ/PDY şüphelisinin yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, daha önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında öğretmenlikten ihraç edilen İ.Ö. (49) yönetimindeki aracı durdurdu. Sürücüyle birlikte araçta bulunan 18 kişi gözaltına alındı.

Araçtakilerin, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen ev kadını H.B. (26), FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan eski komiser yardımcısı M.B. (26), sahte kimlik kullanan ve örgüt üyeliğinden aranan kimyager A.G. (42), aranma kaydı olmayan, ancak sahte kimlikle yakalanan öğretmen N.G. (40), aranma kaydı bulunmayan analist M.D. (35), KHK ile ihraç edilen başkomiser G.K. (34), öğretmen H.K., silahlı terör örgütü üyeliğinden aranan araştırma görevlisi M.M.A. (26), örgüt üyeliği suçundan aranan C.Ç. (42), öğretmenlikten ihraç edilen Y.D. (30), ev kadını S.G.K.(26), Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde komiser yardımcısı A.K.(26) olduğu tespit edildi.



Çoğu 'ByLock' kullanıcısı olduğu saptanan şüpheliler, yanındaki N.G. (8), A.Z.K. (2), R.R.S. (10), M.S. (7) ve A.C.G. (13) isimli çocuklarla birlikte sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.