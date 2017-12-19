Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed, Türkleri 1916 yılında suç işlemekle suçlayan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bir tweeti tekrar paylaştı.

Arapça tweet'te Fahrettin Paşa'nın Araplardan para ve değerli yazmalar çaldığı iddia ediliyordu. Paylaşımın son cümlesi ise "Bunlar Erdoğan'ın ataları ve onların Araplarla geçmişi" deniyordu.

Tweeti atan kişi profilinde Almanya'da yaşadığını belirten bir diş hekimiydi.

İşte Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed'in bu paylaşımına cevap, Cumhurbaşkanılığı sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi.

Paylaşımı "utanç verici" olarak niteleyen Sözcü Kalın, şu ifadeleri kullandı:

"Birleşik Arap Emirlikleri Dışişler Bakanı'nın, Türklerle Arapları tekrar birbirine düşürmeyi amaçlayan bu propaganda yalanını retweet etmesi utanç verici. İngilizlerin planlarına karşı Medine'yi cesurca savunan Fahrettin Paşa'ydı. Ne pahasına olursa olsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırmak yeni moda mı?" TRT Haber