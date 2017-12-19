Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh ile ortak basın toplantısında Kudüs Tasarısını BM Genel Kurulu'na taşıyacaklarını açıkladı.

'TÜM ÜLKELERE SESLENİYORUM'

Erdoğan, ''BM'ye sunulan Kudüs tasarısı ABD tarafından veto edildi. Şimdi inşallah bu tasarıyı BM Genel Kurulu'na taşıyacağız. Uluslararası toplumun Genel Kurul'da adalet, hakkaniyet ve barıştan yana güçlü bir tavır sergileyeceğine inanıyorum. Kudüs karar tasarısının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 14 ülke tarafından desteklenmiş olması anlamlı ve manidardır. BM üyesi tüm ülkeleri Kudüs'ün tarihi statüsüne sahip çıkmaya davet ediyorum. Bu meselenin sonuna kadar takipçisi olacağız.'' ifadelerini kullandı.