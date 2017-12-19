Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan zanlılardan birinin ifadesi doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda görevli üsteğmen M.Ç. hakkında gözaltı kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince de gözaltına alındı. Aydın'a getirilen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

17 İLDE OPERASYON YAPILMIŞTI

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik Aydın merkezli 17 ilde 12 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, aralarında albay, yarbay gibi üst rütbeliler ve mahrem imamların da bulunduğu 22 kişi yakalanmıştı. Gözaltına alınan bir mahrem imam ve astsubayın, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden 3 gün önce örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz ile Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde görüştükleri belirtilmişti. Adliyeye dün sevk edilen 7 zanlıdan 4'ü tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.