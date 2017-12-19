FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına ilişkin davada tutuklu yargılanan İstanbul eski emniyet müdürü Hüseyin Çapkın dahil 4 sanığın tahliyesine karar verildi. Mahkeme başkanı, Çapkın’ın tahliyesine karşı oy kullandığını ve Çapkın hakkında ev hapsi uygulanmasına karar verildiğini açıkladı. İstanbul eski valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun tahliye talebi ise reddedildi.
Hüseyin Çapkın tahliye edildi
19.12.2017 - 18:16 | Son Güncelleme: 19.12.2017 - 18:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına ilişkin davada tutuklu yargılanan İstanbul eski emniyet müdürü Hüseyin Çapkın dahil 4 sanığın tahliyesine karar verildi.
Etiketler : hüseyin çapkın,tahliye,
528941 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/528941.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER