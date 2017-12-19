FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına ilişkin davada tutuklu yargılanan İstanbul eski emniyet müdürü Hüseyin Çapkın dahil 4 sanığın tahliyesine karar verildi. Mahkeme başkanı, Çapkın’ın tahliyesine karşı oy kullandığını ve Çapkın hakkında ev hapsi uygulanmasına karar verildiğini açıkladı. İstanbul eski valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun tahliye talebi ise reddedildi.