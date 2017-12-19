Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, "19 Aralık günü saat 10.00 sıralarında ilimiz Şemdinli İlçesi Altınsu köyü Kilise Tepe sırtlarında yapılan arazi arama tarama faaliyeti neticesinde 3 adet patlamış ve 2 adet patlamamış el yapımı patlayıcı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler bomba imha ve inceleme ekipleri tarafından usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
Hakkâri Valiliğinden son dakika açıklaması: Hepsi imha edildi
19.12.2017 - 18:35 | Son Güncelleme: 19.12.2017 - 18:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda 3'ü patlamış 5 adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
Etiketler : hakkari,son dakika,açıklama,patlayıcı,
528946 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/528946.aspx
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