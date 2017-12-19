Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, "19 Aralık günü saat 10.00 sıralarında ilimiz Şemdinli İlçesi Altınsu köyü Kilise Tepe sırtlarında yapılan arazi arama tarama faaliyeti neticesinde 3 adet patlamış ve 2 adet patlamamış el yapımı patlayıcı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler bomba imha ve inceleme ekipleri tarafından usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.