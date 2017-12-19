Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet  Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre  edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü  belirtildi. Açıklamada, "19 Aralık günü saat 10.00 sıralarında ilimiz Şemdinli  İlçesi Altınsu köyü Kilise Tepe sırtlarında yapılan arazi arama tarama faaliyeti  neticesinde 3 adet patlamış ve 2 adet patlamamış el yapımı patlayıcı ele  geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler bomba imha ve inceleme ekipleri  tarafından usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiştir. Konu ile ilgili  adli tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.