Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Bangladeş’te Cumhurbaşkanı Abdul Hamid ile bir araya geldi. Başbakan Yıldırım, Bangladeş Cumhurbaşkanı Abdul Hamid tarafından kabul edildi.