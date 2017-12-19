Başbakan Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Bangladeş’te Cumhurbaşkanı Abdul Hamid ile bir araya geldi. Başbakan Yıldırım, Bangladeş Cumhurbaşkanı Abdul Hamid tarafından kabul edildi.
Binali Yıldırım, Bangladeş Cumhurbaşkanı ile görüştü
19.12.2017 - 19:31 | Son Güncelleme: 19.12.2017 - 20:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Bangladeş’te Cumhurbaşkanı Abdul Hamid ile bir araya geldi.
Etiketler : Başbakan,Binali Yıldırım,Bangladeş,Abdul Hamid,
528966 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/528966.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER