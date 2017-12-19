Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan kişi, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Abdullah Sayın katıldı. Sayın, son savunmasında, "Yapı ile ilgili hiçbir yerde kalmadım. Telefonuma da ByLock yüklemedim." diyerek beraatini istedi. Mahkeme savcısı da esas hakkındaki mütalaasında, Sayın'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık Sayın'a "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.