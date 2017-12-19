Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mülkiye" yapılanmasına ilişkin 15 sanığın yargılandığı davada tahliyesine karar verilen eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, cezaevinden çıktı. Silivri Cezaevi'nden minibüsle Kınalı gişelerine getirilen Çapkın'ı eşi Nurten Çapkın karşıladı. Çapkın, eşine sarılarak hasret giderdi. Burada gazetecilere konuşan Hüseyin Çapkın, "Türk adaletine inandık, çok şükür tahliye olduk. Başka söyleyecek bir şeyim yok." dedi. Çapkın, bir gazetecinin, "Mehmet Ağar'ın hakkınızda ifade vermesiyle ilgili ne söyleyeceksiniz?" sorusuna, "Teşekkür ederim, o mahkemenin işi." cevabını verdi. "Mehmet Ağar'ın kendisine kefil olduğu iddialarının" sorulması üzerine ise Çapkın, "Kefil yok bu işte. Sağ olsun kim ne biliyorsa onu söyledi. Bizi nasıl tanıyorlarsa öyle söylediler." diye konuştu. Çapkın, daha sonra eşi ve avukatıyla otomobile binerek buradan ayrıldı.