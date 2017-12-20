Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Gölcük Huzurevi'nde pasta yiyen yaşlılardan yedisinde bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü.

Yetkililerin haber vermesi üzerine huzurevine ambulanslar sevk edildi.

Rahatsızlanan huzurevi sakinleri, ilk müdahalenin ardından ambülanslarla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi, ilçedeki özel bir hastane ile İzmit SEKA Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Serum tedavisi uygulanan hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri huzurevinde tüketilen pastadan numune aldı.

Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, hastaları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

Tedavi gören huzurevi sakinlerinin sağlık durumlarıyla ilgili doktorlardan bilgi alan ve hastalarla yakından ilgilenen Altıntaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, tedavi altındaki 7 kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Altıntaş, "Gerek kurumlarımıza bağlı hastanelerde, gerekse özel hastanede gerekli tedbirler alındı. Ciddi bir sıkıntı gözükmüyor. Araştırmalarımız devam ediyor. Sebepleri incelemeler sonunda belli olacak." diye konuştu.