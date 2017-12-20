Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “7063 sayılı ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasanın 89’uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir” denildi.