Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “7063 sayılı ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasanın 89’uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir” denildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kanun onayı
20.12.2017 - 05:59 | Son Güncelleme: 20.12.2017 - 06:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7063 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”u onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,kanun,onay,
529039 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/529039.aspx
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