Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu

Türk milletvekili heyeti, NATO PA toplantısı için gittikleri Amerika’da, Trump’un politikalarını belirleyen danışmanlarına YPG-PYD’ye verilen destek ve Kudüs kararı konusunda sert eleştiriler yönelttiler. Türkiye adına toplantıya katılan NATO-PA Türk Grubu Başkanı AK Parti’li Ahmet Berat Conkar, AK Parti’li Ertan Aydın ile CHP’den Faik Öztrak ve Metin Lütfü Baydar, Trump’un bu kararının tam da ‘DEAŞ’ın istediği bir ortamı’ oluşturacağını belirtti.

Heyet, “Bu karar aynı zamanda fundamentalizme karşı mücadele ederken, evangelist fundamentalizmi tetiklemeye yöneliktir. Dış politikada vaat edilmiş topraklar gibi dogmatik kavramlar olmaz” görüşünü dile getirdi. Türk heyetinin bu eleştirilerine hak verdiği belirtilen ABD’nin DAEŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk’un Trump’un bu kararını savunamadığı hatta üstü kapalı olarak eleştirdiği öğrenildi. McGurk’un “Kudüs kararının DEAŞ’ın elini güçlendireceği düşüncesine katılıyorum. DEAŞ’ın elini güçlendirecek bu kararlardan kaçınmak lazım” dediği belirtildi. McGurk’un, ABD’nin PYD’ye olan desteğinin geçici, asıl kalıcı ittifakın Türkiye ile olduğunu söylediği öğrenildi.

Toplantılar sırasında, Türk heyetinin girişimi ile NATO’nün tüm müttefik ülkelerinin temsilcileri Kudüs konusunda ortak bir tavır sergiledi ve Kudüs kararına yönelik kınama kararı alındı.

Toplantılara katılan Türk heyeti, bugüne kadar bu tip toplantılarda genellikle Türkiye’nin eleştiri konusu olduğunu, bu panellerde ise ilk defa Türkiye’nin değil, ABD’nin sert eleştirilere maruz kaldığını dile getirdi.