Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bir gece ansızın gelebiliriz" dediği Afrin'e yapılacak operasyon öncesinde güvenlik güçlerinin terörle mücadelede gözü kulağı olan İHA'lar yoğun mesai yapıyor. 2017 yılında toplam 14 bin 851 saat havada kalan İHA'lar, Afrin'de terör örgütünün attığı her adımı saniye saniye takip ediyor.

TERÖRİSTLERİN KORKULU RÜYASI OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bir gece ansızın gelebiliriz" dediği Afrin'e yapılacak operasyon öncesinde güvenlik güçlerinin terörle mücadelede gözü kulağı olan insansız hava araçları (İHA) yoğun mesai yapıyor. Terörle mücadelede İHA'lar, operasyonların vazgeçilmezi haline geldi. Artık terör örgütlerinin attığı her adım anında takip edilip tehlike en başında bertaraf edilebiliyor. Bu çerçevede özellikle Suriye sınırında yasa dışı geçişlere darbe indiren İHA'lar, Cerablus, El Bab ve İdlip gibi Mehmetçiğin görev yaptığı çatışmasızlık bölgelerinde keşif olanağı sağladı. İHA'lar yurt içi terör operasyonlarında da silahlı insansız hava araçları (SİHA) birlikte teröristlerin korkulu rüyası oldular.

SANİYE SANİYE TAKİP EDİLİYOR

Son olarak dikkatlerin odaklandığı ve Türkiye'nin her geçen gün daha kuvvetli operasyon sinyali verdiği Afrin bölgesinde, terör örgütünün attığı her adım İHA'lar aracılığıyla saniye saniye takip edildi. Kritik istihbaratlara imza atan İHA'ların terörle mücadelede adeta gökten inmediği ortaya çıktı. 2017 yılında insansız hava araçları 14 bin 851 saat havada kaldı. Terörle mücadelenin yoğunluk kazandığı yaz döneminde İHA mesaisi doruk noktaya çıktı. Yeni insansız hava araçlarının devreye sokulması için çalışmalar ise hızla yürütülüyor.

SINIRDA TEYAKKUZ

Suriye sınırında Afrin operasyonu için teyakkuz hali devam ediyor. İnşasına 2015'te başlanan Suriye sınırı güvenlik duvarı, büyük araç geçişleri için bazı bölgelerde kaldırıldı.

(Kaynak: Yeni Şafak)