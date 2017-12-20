Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yapılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerince kullanılan kriptolu haberleşme programı ByLock'un gerçek kullanıcılarının tespitine yönelik çalışmalar neticesinde 59 şüpheli için gözaltı kararı alındı. İstanbul'da sabaha karşı birçok ilçede eş zamanlı olarak başlatılan operasyonda şu ana kadar 30 örgüt üyesinin yakalandığı belirtildi. Yakalanan zanlıların İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenilirken, firari durumdaki 29 kişinin yakalanması için operasyonların sürdüğü ifade edildi.