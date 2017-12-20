Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki kampta, insani yardım faaliyetlerine ilişkin incelemelerde bulundu.Sığınmacılarla yakından ilgilenen Yıldırım, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) yemek dağıtım noktasında yemek dağıttı, çocuklara oyuncak hediye etti.

Burada açıklama yapan Yıldırım özetle şu ifadeleri kullandı:

Daha sağlıklı gelişmiş kamp alanları inşa etmek arzusundayız. Bunun için Bangladeş hükümetinden uygun yer talebinde bulunduk. Görüşmelerimiz devam ediyor. Nihai çözüm buradaki insanların kendi topraklarına dönüşünün sağlanmasıdır. 24 Kasım'da Myanmar hükümeti ile Bangladeş hükümeti arasında bu konuda bir anlaşma imzanaldı. Ümit ederim bu anlaşma sağlıklı bir şekilde işler. Burada yaşanan insanlık dramını bütün dünyaya anlatmaya çalışıyoruz. Yardıma ihtiyacı olan insanlara Türkiye el uzatmaya devam edecektir. Burası insanlığın artık yok olduğu bir yer. İnsanlık bugün harekete geçmeyecekse ne zaman harekete geçecek?''