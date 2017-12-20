Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

22 Nisan 2017 tarihinde kongre ile seçilen MHP Beyşehir İlçe Başkanı Adem Sezen ve yönetim kurulu üyeleri, MHP Genel Merkezi tarafından görevden alındı. MHP İlçe Başkanlığına, görevden alınan Sezen’den önce ilçe başkanı olarak atanan ancak seçimi kaybeden Muzaffer Duymuş getirildi.