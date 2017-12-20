22 Nisan 2017 tarihinde kongre ile seçilen MHP Beyşehir İlçe Başkanı Adem Sezen ve yönetim kurulu üyeleri, MHP Genel Merkezi tarafından görevden alındı. MHP İlçe Başkanlığına, görevden alınan Sezen’den önce ilçe başkanı olarak atanan ancak seçimi kaybeden Muzaffer Duymuş getirildi.
MHP Beyşehir ilçe yönetimi görevden alındı
20.12.2017 - 10:57 | Son Güncelleme: 20.12.2017 - 11:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Beyşehir İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri görevden alındı.
Etiketler : Konya,Milliyetçi Hareket Partisi,MHP,Beyşehir,
529143 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/529143.aspx
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