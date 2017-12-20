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Can Dündar, CHP’li vekil Enis Berberoğlu ve Erdem Gül için hapis istemi
20.12.2017 - 12:08 | Son Güncelleme: 20.12.2017 - 12:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Can Dündar, CHP’li vekil Enis Berberoğlu ve Erdem Gül’ün terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım suçundan 15 yıla kadar hapislerini talep etti.
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529161 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/529161.aspx
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