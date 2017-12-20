Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taksim'de yılbaşı kutlaması yapılacak mı?, Taksim'de yılbaşı kutlanabilecek mi? sorularının cevabını haberimizden bulabilirsiniz. Taksim'deki Huzur Toplantısında Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü vatandaşlara güvenlik konusunda bilgiler verildi. Taksim'deki önlemler geçen seneye göre iki katına çıkarılacak. Halkın huzuru için kutlama olmayacak.Toplanmalara izin yok.Giriş çıkışlarda önlemler alınacağı açıkladı.

Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü'nce, Taksim'deki bir otelde düzenlenen "Huzur Toplantısı"nda, ilçenin güvenliğinin sağlanması için alınan önlemler ele alındı, vatandaşlar güvenlik konusunda bilgilendirildi.Beyoğlu Kaymakamı Savaş Ünlü, toplantıda, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında emniyetin önemini ortaya koyduğunu söyledi.Emniyetin, vatandaşı doğrudan ilgilendiren bir alan olduğunu belirten Ünlü, "Vatandaşlarla iç içe olmak, onların desteğini almak ve onları bilgilendirmek bu açıdan çok önemli. Bunu da 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında gördük. Emniyet teşkilatımız vatandaşla diyalog halinde önemini ortaya koymuştur. Polisimize başarılar diliyorum." diye konuştu.

VATANDAŞ GECELERİ HUZURLU UYUYACAK

"Vatandaşlarımızın sorunlarını bize daha yakından iletmesinin daha faydalı olacağını düşünüyorum. Bu toplantılarımızı elimizden geldiği kadar devam ettireceğiz. İlçemizdeki güvenlik istatistikleri vatandaşları mutlu etmektedir. Vatandaşların tepkileri çok güzel. Beyoğlu'ndaki çalışmalarda vatandaş memnuniyeti bizleri mutlu ediyor. Cumhurbaşkanımızın talimatları sonucunda geçmiş yıllarda olduğu gibi bekçilik sistemi hayata geçirilmiş ve ilçemizde bir polis eşliğinde bekçiler görev almıştır. 32 bekçinin görev yaptığı Beyoğlu'nda evden, iş yerinden ve araçtan hırsızlık olaylarında önemli azalma kaydedilmiştir. Yeni bekçilerin takviyesi sonucuyla 72 bekçiyle Beyoğlu'nda geceleri vatandaş huzurlu uyuyabilecek."

TAKSİM'DE YILBAŞI KUTLAMASI YAPILACAK MI?

"Yılbaşı tedbirleri üst seviyede olacak. Geçtiğimiz yıl Reina saldırganının önce Taksim’de görüntü çekip daha sonra tedbirleri görünce başka yere yönlenmesi nedeniyle tedbirleri iki katına çıkaracağız. Halkın huzurlu bir yeni yıl geçirmesi için kutlama yapılmayacak. Toplanmalara izin verilmeyecek. İstiklal Caddesi ile Taksim Meydanı'na girişlerde Karaköy, Cihangir ve Talimhane ile Tarlabaşı'ndan girişlerde önlemler alınacak. İlerleyen dönemlerde projelerimiz mevcut. Bunları vatandaşlarımıza iletip uygulamaya çalışacağız."