Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas’ta 15 Temmuz darbe girişimi sabahı, adı Sivas için sıkı yönetim komutanı olarak geçen 5. Piyade Er Eğitim Tugayı ve İl Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Celalettin Sağır için Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal tarafından hazırlanan mütalaa geçtiğimiz gün İrcal tarafından mahkemede okundu. 18 sayfalık mütalaadaki bazı detaylar dikkat çekti.

Mütalaada Sağır’ın geçmişte Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile geçmişte bağının bulunmasına ancak 1992 yılından sonra FETÖ ile irtibat kurmadığını belirtmesine rağmen, Sağır’ın emir subayı A.H.’nin ifadelerine dayanılarak bu iddianın aksi ileri sürüldü. Mütalaada A.H.’nin “2013 yılı Mayıs aylarında Kara Kuvvetleri Tayin Daire'de görevli Kurmay Binbaşı İ.E. bu kişi emir subayı ve astsubayların atanmasıyla görevlidir. Seni önemli ve kritik bir göreve tayin edeceğiz. Çocuklarında veya sende bilmediğimiz bir engel durum var mı diye sorduğunu, daha sonra kendisinin tayininin Sivas'a şüphelinin emir subayı olarak yapıldığını, Sivas'taki cemaat sorumlu abisinin Erdinç kod adlı A. K. olduğunu, A.K.'nin kendisini teslim almak üzere 2015 yılında Hakkari iline geldiğini, Kemal kod adlı sorumlusundan bizzat teslim aldığını ve bu buluşmada Fatih Celaleddin Sağır için önemli, korunması ve yükseltilmesi gereken bir kişi şeklinde bir bilgi verdiği” ifadesine yer verildi.

“Boş ver valiyi” emri



Mütalaada ayrıca dönemin Sivas İl Jandarma komutanı Jandarma Albay Bektaş Arslan’ın ifadelerine yer yerilerek, 5. Piyade Er Eğitim Tugayı ve İl Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Celalettin Sağır’ın, 15 Temmuz gecesi verdiği ilginç bir emir de ortaya çıktı. Sağır’ın odasına giden Arslan’a, Sivas Valisi Davut Gül’ün kendisini valilik binasına çağırması üzerine “boş ver valiyi” şeklinde emrine dikkat çekildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal tarafından okunan mütalaa da tanık beyanlarına göre Tuğgeneral Sağır’ın 15 Temmuz gecesi saat 02.00 sıralarında Sivas Valiliğine geldiği, halka hitaben yapılacak balkon konuşmasında balkona çıkmakta gönülsüz olduğu ve ısrarlar üzerine balkona çıkarak saat 04.00 gibi valilik binasından ayrıldığı belirtildi.

Darbe girişiminden önce Dişli ile görüşmüş



Mütalaada Sağır’ın darbe girişiminden önce, Cumhuriyet Üniversitesinin daveti üzerine Sivas’a gelen Mehmet Dişli ile görüştüğü açıklandı. Yapılan araştırmada Üniversite tarafından Dişli’ye böyle bir resmi davetin yapılmadığının da anlaşıldığına vurgu yapıldı.Mütalaada darbeci komutanlar tarafından Sivas Sıkı Yönetim Komutanı olarak atanan Sağır için TCK’nın 309-1 sayılı, ‘Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs edenler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılırlar.’ Hükmü kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.