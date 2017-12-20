Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İTO Başkanlığı'na Öztürk Oran getirildi. Geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybeden İbrahim Çağlar'ın ardından İTO Yönetim Kurulu, bugün toplandı. Yönetim Kurulu'nda yapılan seçimin ardından İTO'nun yeni başkanı Öztürk Oran oldu. Peki Öztürk Oran kimdir, kaç yaşındadı ve ne iş yapar? İşte İTO'nun 23. başkanı Öztürk Oran ile ilgili bilgiler...

Yönetim kurulu toplantısında, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk Oran, İTO'nun 23. başkanı seçildi.

Aynı zamanda Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı da olan Oran, oda ve borsa seçimlerinin gerçekleştirileceği 2018 yılı nisan ayına kadar İTO başkanı olarak görev yapacak.

Dursun Topçu ve Gökhan Murat Kalsın'ın başkan yardımcısı olarak görev yaptığı İTO Yönetim Kurulu'nda, Öztürk Oran'ın yanı sıra Hasan Erkesim, Ebubekir Sıddık Koyuncu, Fahrettin Basiloğlu, Hakan Orduhan, İlhan Soylu, Adil Coşkun ve Servet Samsama yer alıyor.

TOBB yönetmeliğine göre, oda ve borsalarda yönetim kurulu başkanlığı ile birlik başkanlığı görevinin herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda oda, borsa veya birlik yönetim kurulu tarafından bir ay içinde, yönetim kurulu üyeleri arasından biri, gizli oy ve açık tasnif usulü ile kalan süreyi tamamlamak üzere yönetim kurulu başkanı veya birlik başkanı olarak seçiliyor. Seçimlere kadar da en yaşlı başkan yardımcısı, geçici olarak başkanlık görevini sürdürüyor.

ÖZTÜRK ORAN KİMDİR?

1956 yılında Kars’ta doğan Oran, 1974 yılında Vakıflar Bankası'nda memur olarak çalışma hayatına başladı. 12 yıl Vakıflar Bankası'nda 16 yıl da Faisal Finans Katılım Bankası’nda olmak üzere toplam 28 yıllık Bankacılık mesleği süresince memurluktan Yönetim Kurulu Üyeliğine kadar hemen hemen her kademede çalıştı.

2003 yılından bu yana ortağı olduğu ilaç firmalarında Yönetim Kurulu Başkanı olarak iş hayatına devam etti.

Oran İstanbul Ticaret Odası Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeliği ile Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürüyor.

Oran, Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de yürütüyor.