Başbakan Binali Yıldırım, Bangladeş’teki temaslarını tamamladıktan sonra Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne geldi. Başbakan Yıldırım, beraberindeki heyetle birlikte Nahçıvan Havalimanı’nda protokol tarafından karşılandı. Yıldırım, karşılamanın ardından Haydar Aliyev Abidesi'ne çelenk bırakacak ve sonrasında Ali Meclis Binası'na kadar yürüyecek. Yıldırım, Ali Meclis Başkanı Vasıf Talibov ile Meclis binasında gerçekleştireceği görüşmenin ardından Ali Meclis Başkanı Talibov ile akşam yemeğine katılacak.
Binali Yıldırım, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nde
20.12.2017 - 19:13 | Son Güncelleme: 20.12.2017 - 19:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Binali Yıldırım, resmî temaslarda bulunmak üzere Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne geldi.
Etiketler : Başbakan,Binali Yıldırım,Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti,
529293 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/529293.aspx
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