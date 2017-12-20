Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bingöl Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nın bölücü terör örgütü mensuplarının kış üslenmelerini engellemek amacıyla Genç ilçesinde düzenlediği operasyonda iki gün önce öldürülen 5 teröristin birçok kanlı eyleme katıldıkları ortaya çıktı. Teröristlerin, aralarında 9 polis ve 1 sivil vatandaşın şehit edilmesi ve 1 sivil vatandaşın yaralanmasının yanısıra çok sayıda eyleme katıldıkları belirtildi. Çok sayıda askeri mühimmat ve yaşam malzemelerinin de ele geçirildiği Valilik açıklamasında şöyle denildi: "Genç ilçesi Gerçekli köyü bölgesinde 19 Aralık 2017 tarihinde icra edilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin, 21 Ağustos 2014 tarihinde Bingöl ili Genç ilçesi Suveren bölgesinde Demiryolu inşaatında çalışan 1 işçinin yaralanması, 5 Eylül 2014 tarihinde Bingöl ili Genç ilçesi Gerçekli Köyü bölgesinde 1 sivil vatandaşın öldürülmesi, 27 Mayıs 2016 tarihinde Bingöl Genç Güzeldere Jandarma Karakol Komutanlığı'na silahlı taciz eylemi, 2 Ağustos 2016 tarihinde Bingöl il merkezinde 7 polis memurunun şehit edilmesi, 23 Ekim 2016 tarihinde Genç İlçe merkezinde kamu binaları ile kaymakamlık lojmanına saldırı sonucu 2 polis memurunun şehit edilmesi olaylarının failleri oldukları, ayrıca birisinin sözde KCK şehir yapılanmasında yönetici konumunda olduğu tespit edilmiştir. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensupları ile birlikte;1 adet M-16 Piyade Tüfeği, 4 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 22 adet büyük tüp, 2 ton erzak, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir."