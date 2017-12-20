Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, AK Parti Mardin İl Başkanlığına 22. Dönem Mardin Milletvekili Nihat Eri'nin, Van İl Başkanlığına ise 23. Dönem Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu'nun atandığını açıkladı.

Ataş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişareler sonucunda Mardin İl Başkanlığına 22. Dönem Mardin Milletvekili Nihat Eri'nin, Van İl Başkanlığına ise 23. Dönem Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu'nun atandığını bildirdi.