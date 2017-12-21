Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) Personelinin Yurtdışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, söz konusu yönetmeliğin 17'nci maddesinin birinci fıkrası değiştirildi. Yurt dışı görev süresi, ilk kez sürekli görevle yurt dışına atanacaklar için 5 yıl, daha önce sürekli görevle yurt dışında bulunmuş olanlar için 4 yıl olarak belirlendi.Bu süre, hizmetin gerektirdiği hallerde Genel Müdürlüğün bağlı bulunduğu Bakanın onayı ile en çok 2 yıla kadar uzatılabilecek ancak toplam görev süresi her halükarda 9 yılı geçemeyecek.Hizmetine ihtiyaç duyulanlar ile hizmette başarılı olmadıklarına kanaat getirilenler ise bu süreden önce geri çekilebilecek.