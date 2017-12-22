Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Gelibolu 18. Mekanize Piyade Tugay eski Komutanı Tuğgeneral İsmail Gürgen, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.