Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Gelibolu 18. Mekanize Piyade Tugay eski Komutanı Tuğgeneral İsmail Gürgen, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Tuğgeneral İsmail Gürgen'e ömür boyu hapis
22.12.2017 - 16:34 | Son Güncelleme: 22.12.2017 - 16:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gelibolu 18. Mekanize Tugay eski komutanı Tuğgeneral İsmail Gürgen, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı
Etiketler : İsmail Gürgen,
529882 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/529882.aspx
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