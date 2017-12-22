Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 12'si muvazzaf 16 asker için gözaltı kararı verildiği öğrenilirken, Düzce İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yılmaz Özdemir de gözaltına alınarak Ankara'ya götürüldü.
Düzce İl Jandarma Komutanı gözaltına alındı
22.12.2017 - 16:43 | Son Güncelleme: 22.12.2017 - 16:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Düzce İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yılmaz Özdemir gözaltına alındı.
Etiketler : Düzce İl Jandarma Komutanı,
529883 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/529883.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER