Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 12'si muvazzaf 16 asker için gözaltı kararı verildiği öğrenilirken, Düzce İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yılmaz Özdemir de gözaltına alınarak Ankara'ya götürüldü.