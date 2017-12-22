Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, İsrail askerleri tarafından gözaltına alınıp serbest bırakılan ve psikolojik destek için Türkiye'ye getirilen down sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil ve ailesini kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti.