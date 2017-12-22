Çanakkale’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimiyle alakalı başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanan eski eski Gelibolu 18'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Gürgen, Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti tarafından Gürgen hakkında müebbet hapis cezasına hükmedildiği açıklandı.
Eski 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Gürgen'e müebbet
22.12.2017 - 19:55 | Son Güncelleme: 22.12.2017 - 19:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklu olarak yargılanan eski Gelibolu 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Gürgen, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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