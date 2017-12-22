Siirt Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, il merkezinde terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapısı DGH içerisinde faaliyet gösteren şahıslara yönelik, eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki ifadeleri sürüyor.
Siirt'te terör operasyonu: 6 gözaltı
22.12.2017 - 21:16 | Son Güncelleme: 22.12.2017 - 21:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt'te terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik harekatına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler : Siirt,terör,PKK,
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