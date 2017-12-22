Siirt Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, il merkezinde terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapısı DGH içerisinde faaliyet gösteren şahıslara yönelik, eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki ifadeleri sürüyor.