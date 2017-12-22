Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın yapacağı ziyaret öncesi Hakkâri'de tüm hazırlıklar tamamlandı. Sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçeceği Gazi Mahallesi Fatih Kışlası güzergahından başlanarak çarşı merkezi ve AK Parti Hakkâri İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresinin yapılacağı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü spor salonunun önüne kadar tüm caddeler Türk bayraklarıyla süslendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongreye katılacağı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü spor salonunda güvenlik önlemleri attırılarak binanın iç ve dış kısımları Türk bayrakları donatıldı.

Hakkâri Belediye Başkanlığından da anonslar yapılarak, araç sürücülerinin caddelerde park etmemeleri konusunda uyarılar yapıldı.

Kentin değişik noktalarındaki billboardlar ise Cumhurbaşkanının fotoğrafları ile donatıldı. Öğretmenevi önünde bulunan Barış Caddesi ise trafik ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatıldı.

Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu ve beraberindekiler ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapacağı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde denetlemelerde bulundular.



Hakkârili vatandaşlar da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya hazır olduklarını ifade ettiler.

Öte yandan, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Hakkâri İl Başkanı Emrullah Gür, Hakkâri Barosu Başkanı Av. Zeydin Kaya ve beraberindeki sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de önceki gün çarşı esnafını dolaşarak tüm Hakkâri halkını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya davet etmişlerdi.

ŞIRNAK HAZIR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Şırnak'a geliyor. AK Parti Şırnak İl Başkanlığı 6'ncı Olağan Kongresine katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kenti ziyareti nedeniyle devam eden çalışmalar tamamlandı. Kentin farklı noktalarına pankart, bayrak, bilbordlara ilanlar ve afiş asılırken, belediye ekipleri çevre düzenlemeleri ve yol temizleme çalışmalarını tamamladı.

Çalışmalar ile ilgili bilgi veren AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Cumhurbaşkanı için tüm hazırlıkların son aşamaya geldiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en son 2011'de kentte geldiğini belirten Erkan, "Cumhurbaşkanımızın en son ilimizi teşrif ettiği tarihten bugüne kadar Şırnak'ta çok şeyler değişti. Hükümetimizin çalışmalarıyla Doğu ve Güneydoğu'nun en modern kentlerinden birisi oldu. Hem görünümü hem de sosyal yapısıyla çok farklı bir Şırnak Cumhurbaşkanımızı bekliyor. İl ve ilçelerimizde kendisini karşılamak üzere büyük bir coşku var. Büyük bir katılımın olacağını bekliyoruz. Partimizin il kongresinin olması aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın partimizin genel başkanı olması hasebiyle biz partililer de ayrı bir coşku ve heyecanla bekliyoruz. İl ve ilçelerden 20 bin kişinin gelmesini umut ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı'nın gelişiyle alakalı organizasyonların tamamlandığını dile getiren Erkan, Erdoğan'ın kongre öncesi spor salonunun önünde halka hitap edeceğini aktardı.