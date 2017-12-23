Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bin 200 polisin katıldığı uygulama Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde, yol kontrolleri ve umuma açık iş yerleri denetimi gerçekleştirildi. Uygulama sonucu 115 araçtan 8'i hakkında bin 283 lira ceza kesildi.

Kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesini önlemek, aranan kişilerin yakalanması, il genelinde tesis edilen huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada, 499 kişinin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sorgulaması yapıldı. Kontrol edilen 115 araçtan 8'i hakkında bin 283 lira cezai işlem uygulandı ve bir araçta trafikten men edildi.