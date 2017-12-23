Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yavuz özetle şunları anlattı: Saat 03.18 ‘de Cumhurbaşkanımız havalimanıma iniş yaptı. Saat 03.40 sularında iki adet askerî jet, havalimanı üzerinde alçak uçuşlar yapmaya başladı. Saat 06.50’de ise Hava Harp Okulundan 2 adet helikopter kalktı, devlet konukevi üzerinde tehditkâr bir şekilde silahı göstererek uçmaya başladılar. Bu sırada Cumhurbaşkanımız da devlet konukevinde idi. Ben hemen Genel Müdürümüze bilgi verdim. Müdürümüz de o sırada Cumhurbaşkanımızın yanında idi. Ben bu helikopterlere hemen acil durum frekansımdan ‘hemen buradan ayrılmaları gerektiği’ yönünde anonslar yaptım. Bu anonslarımın hepsini Cumhurbaşkanımız, açık olan telefondan duymuştur. Helikopterler saat 07.40’a kadar sürekli olarak iniş kalkış yapmaya devam ettiler. Saat 07.50’de ise Eskişehir’den kalkan iki adet jet havalimanına yaklaştı. Jetler ile ilgili bilgi vermek üzere müdürlerimi aradığım da Cumhurbaşkanımız telefonu kendisi alarak bana ‘Hava sahasına giren dost jetleri İstanbul hava sahasında kalsın ve bölgeyi terk etmesin’ talimatı verdi. Ben de bu talimatı, ilgili birimlere aktardım. Bu andan sonra hiçbir olumsuzluk yaşanmadı.