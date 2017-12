Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

Milletine bu kadar hizmet eden olmadı. Bizim partimize nasip oldu. Bütçemiz kabul edildi. Bu bütçe hayırlı olsun. Bütçeyi eleştirenler beğenmeyenler burada da boş durmadı. Bu bütçede büyüme var kalkınma var aydınlık Türkiye'nin açılan kapıları var. Milletimizin desteğiyle hiç kimse AK Partinin bileğini bükemedi. Bu yılın ilk 9 ayında yüzde 11.1 büyüme gerçekleştirdik. Bu Türkiye'nin iyi yolda olduğunun göstergesidir.

"BEN YAPTIM DEMEKLE OLUYOR MU"



Kudüs'ü İsrail'i başkenti yapacakmış. Aralarında fark yok. Ben yaptım demekle oluyor mu? Biz bu kararı tanımıyoruz. ABD'nin kibirli kararına karşı 'biz bu kararı tanımıyoruz Kudüs Filistin'in başkentidir' diye yeni bir karar aldık.

"ABD TEK BAŞINA KALDI"



BMGK'nın 14 üyesi ABD'ye karşı bu kararı kınayan oy verdi. Sadece ABD tek başına kaldı.

"HER ÜLKE KENDİ KADERİNİ KENDİ BELİRLER"



Bu karar gelir gelmez Amerika Başkanı bütün ülkeleri arayarak, aramakla kalmayıp tehdit ederek 'Bu karara karşı oy kullanırsanız sizlere para, destek vermeyeceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Biz büyük ülkeyiz, karışmam ha' diye gözdağı vermeye çalıştı ama bir şeyi hesap edemedi. Hesap edemediği şey, siz ne kadar büyük olursanız olun dünyada her ülke, bayrağı, toprağı, egemenliği olan her ülke kendi kararını kendi verir, kendi kaderini kendi belirler.

"HİÇ KİMSE RACON KESEMEZ"



Bu topraklarda 100 yıl önce ortaya konan planların, projelerin bölgenin iradesi dışında olduğu ve yürüyemeyeceği bugün çok açık şekilde ortaya çıkmıştır. Bölge hakkında dizayn yapanlar, karar verenler bugün yine aynısını yapmaya çalışıyorlar ama Türkiye var. Türkiye ne diyor; bu bölgede bize rağmen, bu bölgedeki ülkelere rağmen hiç kimse binlerce kilometre uzaktan gelip plan yapamaz, racon kesemez.

Laf üstüne laf koyan değil taş üstüne taş koyan bir iktidar olduk. Bugün Kılıçdaroğluna baktım İzmit'te muhtarlarla toplantı yapıyor. Muhtarlara dedi ki; Size 5 tane müjdem var. Nedir diye dinliyorlar. Sadece sizler için muhtarlar kanunu çıkartacağız diyor. Ancak gariban muhtarlara özel bir kanun olduğundan haberi yok. Baktım muhtarların ne derdi varmış ne yapılmış. Bu zamana kadar muhtarlara yönelik çok önemli düzenlemeleri AK Parti iktidarı yaptı. Söylediği her şey zati yapılmış. İhtiyaçların hepsi düşünülmüş. 2002 de muhtarlar 97 TL alıyorlardı şimdi 1503 TL alıyorlar.50 bin muhtar bu maaşı alıyor. Emeklilik sigorta primlerini de devlet yatırıyor. Muhtarlar daha fazlasını hak ediyor. CHP muhtarların haklarını vereceğini söylerken kanun görüşüldüğünde CHP red vermiş. Ondan sonra da muhtarlara yasa çıkaracağım diye bol keseden atıyor. Önce kanunları öğren.