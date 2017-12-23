Kızıltepe eski Belediye Başkanı Ferhan Türk, Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde terör örgütü PKK üyeliği suçundan devam eden yargılamasında adli kontrol ile serbest bırakılmıştı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı itiraz ile sanık Ferhan Türk, tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(Milliyet)
Kızıltepe eski Belediye Başkanı yeniden tutuklandı
23.12.2017 - 18:45 | Son Güncelleme: 23.12.2017 - 18:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Kızıltepe eski Belediye Başkanı Ferhan Türk, yeniden tutuklandı.
Kızıltepe eski Belediye Başkanı Ferhan Türk, Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde terör örgütü PKK üyeliği suçundan devam eden yargılamasında adli kontrol ile serbest bırakılmıştı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı itiraz ile sanık Ferhan Türk, tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler : mardin,kızıltepe,Ferhan Türk,Ferhan Türk tutuklandı,
530142 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/530142.aspx
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