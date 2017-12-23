Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kızıltepe eski Belediye Başkanı Ferhan Türk, Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde terör örgütü PKK üyeliği suçundan devam eden yargılamasında adli kontrol ile serbest bırakılmıştı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı itiraz ile sanık Ferhan Türk, tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Milliyet)