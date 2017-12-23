Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hakkâri'de Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne ait Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede 374 delege oy kullandı. 2 adayın yarıştığı kongrede, 244 delegenin oyunu alan Metin Tekin AK Parti il Başkanı seçilirken, mevcut İl Başkanı Emrullah Gür ise 123 oyda kaldı. Kongreye, Ak Parti Trabzon Milletvekili ve Hakkâri Koordinatörü Ayşe Sula Köseoğlu, Ak Parti 22. dönem Ağrı Milletvekili Halil Özyolcu ile partililer katıldı.
Ak Parti Hakkâri İl Başkanı, Metin Tekin oldu
23.12.2017 - 22:49 | Son Güncelleme: 23.12.2017 - 22:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkâri'de, Ak Parti'nın yapılan 6. Olağan İl Kongresi'nde, Metin Tekin il başkanı seçildi.
Etiketler : hakkari,ak parti,metin tekin,
530202 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/530202.aspx
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