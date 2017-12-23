Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak’taki temaslarının ardından Tümen Komutanlığına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yetkililerden brifing aldı. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile Şırnak Valisi Mehmet Aktaş eşlik etti.