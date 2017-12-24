Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu



Türkiye ile ABD arasında, vize problemi, Halkbank davası, YPG-PYD’ye verilen destek ve Gülen’le ilgili iade krizi nedeniyle, son dönemde yaşanan problemler konusunda hükûmetin uyguladığı ABD politikalarına vatandaştan destek geldi. AK Parti kurmaylarından edinilen bilgilere göre, son yapılan anketlerde Türkiye ile ABD arasında yaşanan gerginlik nedeniyle, hükûmetin bu ülkeye yönelik politikalarına vatandaşın destek verip vermediği soruldu. Hükûmetin ABD politikalarını doğru bulup destek verenlerin oranı yüzde 58 olurken, yanlış bulanların oranı yüzde 36’da kaldı. Ankete katılanların yüzde 6’sı ise bu konuda bir fikri olmadığını dile getirdi. AK Parti kurmayları, parti için yaptırılan anketlerde ABD’de devam eden Zarrab-Halkbank davasına ilişkin bir soru sormadıklarını dile getirdi. Ancak, AK Parti’nin kamuoyu yoklamalarını yaptırdığı anket firmasının sahibi Faruk Acar, kendi yaptırdıkları araştırmalarda Türk halkının yüzde 75’inin Zarrab davasını bildiğini ifade etti. Davayı bilenlerin yüzde 65’inin bunun Türkiye’ye yönelik bir operasyon olarak değerlendirdiğini belirten Acar, Türkiye’de ABD’ye karşı olumsuz bakışın yüzde 90’lara ulaştığını, buna rağmen ABD ile ilişkilerin sonlandırılmasının doğru bulunmadığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Partili belediyelerde başlattığı değişim operasyonu konusunda da vatandaşın nabzı tutuldu. AK Parti kurmayları, bu değişimlerin Türkiye genelinde yüzde 65 oranında destek bulduğunu belirterek, istifa ettirilen belediye başkanlarının illerinde ayrı bir araştırma yaptırdıklarını dile getirdi. Ankara, Bursa, Balıkesir, İstanbul, Düzce ve Niğde’de vatandaşa yapılan değişikliklerden memnun olup olmadıkları sorulacak. Bu arada, AK Parti’nin yaptırdığı kamuoyu yoklamalarında bugüne kadar Türkiye’nin öncelikli probleminin terör olduğu çıkarken, son yapılan anketlerde ekonomi başlığı ilk sırayı almaya başladı.