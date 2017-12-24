Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika... Yeni KHK'lar ile bin 105 kişi kamu görevinden ihraç edildi. Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte görevden ihraç edilenler, yeni KHK'lar ve taşeron düzenlemesi...

İKİ BİN 756 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ

Yayınlanan iki yeni KHK ile Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 341 kişi ihraç edilirken, Adalet Bakanlığı'ndan 245 kişi ihraç edildi.

Danıştay'da 3, Sayıştay'da 1, Yargıtay'da 22 kişi ihraç edildi.

Belediyelerden 169 kişi görevden alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 350 kişi ihraç edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerin'den 155'i Kara, 155'i Deniz, 327'si Hava Kuvvetleri Komutanlığından olmak üzere 637 personel ihraç edildi.

Daha önce ihraç edilen 115 personel, görevine döndü.

105 öğretim üyesi ve 50 üniversite personeli ihraç edildi.

Kararnameyle toplamda 2 bin 756 personel kamu görevinden ihraç edildi.

2 sayılı liste (GÖREVE İADE EDİLEN PERSONEL)

TAŞERON DÜZENLEMESİ

Kamudaki geçici personel, 90 gün içinde kadroya alınacak.

ŞEKER KURUMU KAPATILDI

Şeker Kurumuna ve Şeker Kuruluna yapılmış olan atıflar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına yapılmış sayıldı.

Toplam 17 vakıf, dernek ve kuruluş kapatıldı.

ANAYASAL DÜZENE KARŞI SUÇLULARA TULUM

"Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" nedeniyle cezaevinde hükümlü ve tutuklu bulunanlar, duruşmalara badem kurusu ve gri renginde tulum giyerek getirilecek.