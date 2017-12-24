Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak 23. Sınır Jandarma Tümen Komutanlığını ziyaret etti.

YETKİLİLERLE GÖRÜŞTÜ

AK Parti Şırnak 6. Olağan Kongresine katılmak üzere Şırnak'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak 23. Sınır Jandarma Tümen Komutanlığına geçerek yetkililerle bir süre görüştü.

HELİKOPTERLE HAVALİMANINA GEÇTİLER

Erdoğan'a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet daha sonra helikopterle Şerafettin Elçi Havalimanına geçerek özel uçakla Ankara'ya hareket etti.